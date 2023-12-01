Банк России: Наша задача - открытый диалог с регионами

12:07, 01 декабря 2023, ПАИ

В Пскове, уже по традиции, прошла коммуникационная сессия, посвященная вопросам денежно-кредитной политики Банка России и развитию экономики Псковской области. Эксперты Банка России встретились с лидерами регионального банковского сектора, промышленных предприятий и научного сообщества. Главный вопрос повестки, который красной нитью проходил через вопросы представителей экономики региона, касался перспектив: какой будет ключевая ставка регулятора, какие инфляционные прогнозы у банковских экспертов? Об этом в том числе мы поговорили с начальником Северо-Западного Главного управления Банка России Ириной Петровой.



- Ирина Георгиевна, за последние несколько месяцев Банк России заметно поднимал ключевую ставку. Сейчас она составляет 15% годовых, до рекорда февраля-марта 2022 года, конечно, далеко. Но и эти 15% годовых беспокоят простых жителей, поскольку ставка напрямую влияет на кредитные ставки банков. Чем можно объяснить такое повышение ключевой ставки?

- Банк России принял решения повысить ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию, которая устойчиво растет во втором полугодии. Главная причина роста – это отрыв спроса от возможностей увеличить предложение. Потребительский спрос перегрет. Предполагая, что цены будут расти и дальше, люди стремятся купить больше товаров, берут для этого кредиты. Предприятия не могут так же быстро увеличить выпуск своей продукции. Но они видят высокий спрос и повышают цены, поскольку их затраты тоже увеличились. Рост спроса сверх возможностей производства только раскручивает инфляцию.

Наша задача – восстановить баланс, чтобы рост спроса соответствовал росту производства. В этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет устойчиво расти.

Вслед за повышением ключевой ставки банки повышают свои ставки по кредитам и депозитам. Кредиты становятся менее привлекательными, а депозиты – наоборот. Люди не будут торопиться с крупными покупками за счет дорогого кредита, когда выгоднее положить деньги на депозит под хорошую ставку. Потребительская активность снизится, а производители и поставщики уже не будут так легко повышать цены. В результате рост цен замедлится.

Еще один важный аспект, о котором необходимо упомянуть. Банки закладывают будущую инфляцию в свои ставки по кредитам. Если у нас стабильно низкий рост цен вблизи 4%, то и размер этой инфляционной премии меньше. Поэтому поддержание ценовой стабильности будет способствовать повышению доступности кредитов для людей и компаний.

- Некоторые эксперты отмечают, что рост ставки повлиял на выдачу ипотечных кредитов – их условия ужесточились. Якобы это позволяет избежать перегревания рынка недвижимости. Какова точка зрения регулятора на такие последствия?

- На рынке действительно наблюдается перегрев. Ипотечный портфель жителей Псковской области, как и в большинстве регионов страны, растет высокими темпами. Задолженность жителей Псковской области по ипотеке на 1 октября текущего года составила 42,5 млрд рублей и выросла на 24% по сравнению с 1 октября прошлого года. В целом по России рост составил 32%, Такой рост во многом связан с действием льготных программ.

Мы видим, что переток кредитования идет в сегмент новостроек, а на вторичном рынке доля ипотеки сокращается. Это приводит к тому, что разрыв цен между первичным и вторичным рынками усиливается. На 1 октября он достиг 42%, а до запуска массовой льготной ипотеки не превышал 10%.

Очевидно, что экономия граждан за счет льготной ставки по ипотеке не должна быть нивелирована ростом стоимости жилья. Поэтому в перспективе целесообразно перейти к адресным программам льготной ипотеки или как минимум дифференцировать их по регионам, где низкие темпы жилищного строительства и низкая обеспеченность жильем.

Со своей стороны мы с 1 октября существенно повысили макропруденциальные надбавки, чтобы банки накапливали запас капитала по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Наибольшие надбавки – в сегменте новостроек, мы учитываем завышение стоимости квартир на этом рынке.

- А какие плюсы в повышении ключевой ставки? Когда видишь, как повысились ставки на потребительский кредит, поневоле возникают сомнения в том, что такие плюсы есть.

- Как я уже говорила, вслед за ключевой ставкой банки повышают ставки и по вкладам. Так, в II декаде ноября средняя ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков составила 13,6% годовых. И мы уже наблюдаем рост интереса граждан к депозитам. Объем привлеченных банками средств жителей Псковской области на 1 октября составил 90,3 млрд рублей и за год вырос на 19,3%.

Когда мы принимаем решения о сбережении, важно обращать внимание не на текущую инфляцию, а на будущую. Поэтому те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, будут покрывать общий рост цен за это время. Для сравнения представьте, что вы решили хранить свои сбережения дома в наличных. Через год покупательная способность этой суммы снизится, то есть купить на нее столько же товаров, сколько, например, год назад, уже не получится. Вклад может защитить от таких потерь.

- Ожидается ли изменение ключевой ставки до конца года? Когда Банк России прогнозирует снижение ставки и от чего это будет зависеть?

- До конца года ставка может повыситься или остаться на прежнем уровне. Это будет зависеть от ситуации в экономике, прежде всего от динамики инфляции. Решение об уровне ключевой ставки Совет директоров Банка России примет 15 декабря. Снижение ставки возможно после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться.

- По итогам октября инфляция находится на уровне 6%. В каких параметрах будут инфляционные процессы по итогам 2023 года? Оставшиеся полтора месяца смогут каким-то образом существенно повлиять на те цифры по инфляции, что мы видим сейчас?

- Годовая инфляция в октябре увеличилась в большинстве регионов Северо-Запада, в Псковской области она составила 5,9% после 5,1% в сентябре, в целом по России – 6,7% после 6%. По прогнозу Банка России, в этом году цены в нашей стране вырастут на 7,0 –7,5%. В следующем году под действием денежно-кредитной политики она вернется к цели и составит 4,0–4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%.

Мы на постоянной основе анализируем все, что происходит с ценами. И, если появится дополнительная информация, мы обязательно будем ее учитывать при принятии решений по ключевой ставке.

- Насколько инфляционные ожидания людей совпадают с реальным уровнем инфляции? Ведь не секрет, что инфляцию граждане измеряют по ценникам на полках магазина. Жители небогатых регионов, таких как Псковская область, к инфляционным процессам особенно чувствительны. Какие риски и, наоборот, преимущества наш регион имеет с точки зрения влияния социально-экономических факторов на уровень инфляции?

- Вы, наверное, имеете в виду не только инфляционные ожидания, но и так называемую ощущаемую инфляцию? Да, она действительно всегда выше официальной.

Росстат тоже измеряет инфляцию по ценникам в магазинах. Сотрудники Росстата ходят по магазинам и фиксируют информацию с ценников. Это могут быть и крупные супермаркеты, и магазины «у дома», и даже рынки! Еще они следят за ценами в интернет-магазинах. Цены смотрят в тех местах, куда чаще всего ходят люди, где есть большой ассортимент. Цены в люксовых магазинах не учитываются.

При этом у каждого человека есть своя личная инфляция, которая складывается из изменения цен на те товары и услуги, которые он приобретает чаще. Личная инфляция может быть как выше, так и ниже официальной. Например, у кого-то из наших читателей маленькие дети и он много денег тратит на детские товары и детские развлечения. Этот человек будет обращать внимание на изменение цен детских товаров. А множество людей этого вообще не заметят, потому что их дети уже выросли.

Но главные причины, почему наши ощущения расходятся с официальной инфляцией, – это не индивидуальные особенности потребления, а психология восприятия. Мы склонны замечать и запоминать товары, цены на которые выросли, и не замечать те, которые подешевели. Так происходит не только у нас в стране, но и во всем мире. Например, мы с вами заметили, что за год достаточно сильно выросли цены на мясопродукты, при этом могли не заметить, что подешевела гречка или творог. Инфляция – это показатель по широкому набору товаров и услуг, внутри которого всегда что-то дешевеет, что-то дорожает, а что-то не меняется в цене.

Инфляция в Псковской области в октябре ускорилась. Причины в основном те же, что и в целом по стране – увеличение потребительской активности, рост издержек производителей ряда товаров и поставщиков отдельных услуг. Но при этом уровень инфляции в регионе ниже, чем в целом по стране. И на это влияют региональные особенности. Например, в Псковской области активно развивается молочное животноводство. Как результат – за 10 месяцев текущего года сельхозорганизации произвели на 8,4% больше молока, чем годом ранее. А по России рост составил 5,6%. Поэтому и цены на молоко и молочную продукцию в Псковской области снизились за год на 3,2%, а в России – на 0,2%.

Банк России учитывает особенности и специфику экономики, инфляционных процессов в каждом регионе нашей страны, и Псковская область здесь не исключение. У Банка России есть инструменты для снижения инфляции, и мы будем принимать решения о ключевой ставке с учетом прогнозов и актуальных данных – как общероссийских, так и региональных, чтобы вернуть инфляцию к цели.