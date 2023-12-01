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Общество

Образовательные проекты Псковской области представят на форуме «Россия» в Москве

Комитет по образованию Псковской области начнёт свою работу 5 декабря на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете.

Образовательные проекты Псковской области представят на форуме «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Посетители в течение четырёх дней смогут познакомиться с образовательной структурой Псковской области, больше узнать о её проектах и достижениях.

В рамках работы стенда продемонстрируют видеозаписи проекта «Образовательный туризм Псковской области». Также посетителям покажут презентацию информационного портала. Он был создан для того, чтобы у обучающихся из любого региона была возможность выбрать для себя наиболее интересный образовательный маршрут.

Кроме того, комитет по образованию Псковской области расскажет о том, как внедрить цифровые технологии в программу обучения.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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