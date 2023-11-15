Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетили более 160 тысяч человек

14:11, 15 ноября 2023, ПАИ

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» посетило более 160 тысяч гостей. Это результат работы площадки за первые 10 дней, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Посетители стенда познакомились с мультимедийным шоу, которое разворачивается на большом экране внутри уменьшенной копии Варлаамовской башни. Волонтеры на площадке рассказывают об истории Псковской земли, знаковых для региона реликвиях. Популярностью пользуются мультимедийная велопрогулка по живописным местам Псковщины, а также развлечения — викторина, в ходе которой посетители ищут на предложенных изображениях Псковскую область, а также интерактив «Гадание» — гости узнают, когда они посетят регион и куда поедут.

В день открытия выставки и стенда пскович, музыкант-виртуоз, «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил первый и единственный на сегодняшний день национальный рекорд по беспрерывной игре на балалайке.

Все гости также получают возможность выиграть путешествие в Псковскую область на двоих и другие памятные призы. Розыгрыш «Колесо фортуны» проводит Туристский информационный центр Псковской области. Первые гости уже получили награды.

Международная выставка-форум «Россия» проходит по инициативе президента РФ Владмира Путина и представляет достижения всех 89 регионов страны, министерств и корпораций. Событие развернулось на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Работает выставка со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Продлится событие до 12 апреля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне № 75.

Желающие также могут проголосовать за лучший регион на выставке «Россия». Отдать голос за Псковскую область можно в одной или нескольких номинациях: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект» и «Лучший социальный проект».