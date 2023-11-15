Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетили более 160 тысяч человек

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» посетило более 160 тысяч гостей. Это результат работы площадки за первые 10 дней, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Посетители стенда познакомились с мультимедийным шоу, которое разворачивается на большом экране внутри уменьшенной копии Варлаамовской башни. Волонтеры на площадке рассказывают об истории Псковской земли, знаковых для региона реликвиях. Популярностью пользуются мультимедийная велопрогулка по живописным местам Псковщины, а также развлечения — викторина, в ходе которой посетители ищут на предложенных изображениях Псковскую область, а также интерактив «Гадание» — гости узнают, когда они посетят регион и куда поедут.

В день открытия выставки и стенда пскович, музыкант-виртуоз, «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил первый и единственный на сегодняшний день национальный рекорд по беспрерывной игре на балалайке.

Все гости также получают возможность выиграть путешествие в Псковскую область на двоих и другие памятные призы. Розыгрыш «Колесо фортуны» проводит Туристский информационный центр Псковской области. Первые гости уже получили награды.

Международная выставка-форум «Россия» проходит по инициативе президента РФ Владмира Путина и представляет достижения всех 89 регионов страны, министерств и корпораций. Событие развернулось на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Работает выставка со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Продлится событие до 12 апреля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне № 75.

Желающие также могут проголосовать за лучший регион на выставке «Россия». Отдать голос за Псковскую область можно в одной или нескольких номинациях: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект» и «Лучший социальный проект».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

О судьбе бесхозных гаражей и сараев в Пскове рассказал Андрей Ульянов
15 ноября 2023

Четыре котельные подключили к газораспределительной сети в Кунье
15 ноября 2023

На 75-м году ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Нина Рыбакова
15 ноября 2023

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы подала администрация Пскова за полгода
15 ноября 2023

Псковский бизнес-омбудсмен: В условиях рынка делать ГОСТ брендом слишком затратно
15 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства
15 ноября 2023

Круглый стол «Сколько вешать в граммах?» проходит в медиацентре ПАИ
15 ноября 2023

Великолукские педагоги представят Псковскую область в финале всероссийской олимпиады

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...