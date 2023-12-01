Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Задолженность жителей Псковской области по ипотеке составила более 42 миллиардов рублей

Задолженность жителей Псковской области по ипотеке на 1 октября текущего года составила 42,5 млрд рублей, сообщил в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов.

Алексей Суслов объяснил, почему льготные ипотечные программы должны быть адресными. Фото: ПАИ

«Ипотечное кредитование растёт высокими темпами. Такая ситуация наблюдается и на Северо-Западе, и в Псковской области. Задолженность жителей Псковской области по ипотеке на 1 октября текущего года составила 42,5 млрд рублей и выросла на 24 % по сравнению с 1 октября прошлого года. В Северо-Западном федеральном округе рост за тот же период составил 22 %», – рассказал он.

В основном этот рост связан с действием льготных программ. Льготные программы действительно становятся всё более привлекательными для заёмщиков, отметил эксперт.

«Но тут возникает проблема. И заключается она в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья и рост ипотеки в значительной степени выливается в рост цен. Получается ситуация, когда кредиты благодаря льготным программам стали доступнее, если смотреть на уровень ставки, но при этом доступность самого жилья для людей не повышается. И это ещё один яркий пример того, что низкие ставки не панацея. Одного этого недостаточно», – подчеркнул Алексей Суслов.

«Также нас не может не беспокоить, что снизилось качество кредитов за счёт выдачи ипотеки заёмщикам с уже высокой долговой нагрузкой. Почти половина ипотечных кредитов приходится на заёмщиков, у которых на выплаты по долгу идёт более 80 % дохода. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и, главное, для самих заёмщиков», – отметил он.

«Важно, чтобы ипотечное кредитование росло сбалансированными темпами, и наши решения о ключевой ставке будут этому способствовать. Мы всегда говорили, что желательно, чтобы льготная ипотека была более адресная, как, скажем, семейная, которая нацелена на решение демографических проблем. Сейчас льготная программа очень широкая, в ней могут участвовать не только люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и инвесторы в недвижимость, в том числе весьма обеспеченные, на которых вроде бы субсидии не должны распространяться. Это привело в том числе к росту разницы в стоимости первичного и вторичного жилья», – заявил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2023

Представители Сбера и более 30 структур Смольного разработали идеи по ИИ-трансформации Петербурга
01 декабря 2023

Псковичам напомнили, что истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год 

30 ноября 2023

Вьетнам и Гонконг стали основными иностранными рынками сбыта мяса из Псковской области
30 ноября 2023

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам
30 ноября 2023

Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении
30 ноября 2023

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
30 ноября 2023

Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области
30 ноября 2023

В Псковской области УФАС наложило более 10 млн рублей штрафов за нарушение правил технологического присоединения

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...