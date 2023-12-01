Задолженность жителей Псковской области по ипотеке составила более 42 миллиардов рублей

18:57, 01 декабря 2023, ПАИ

Задолженность жителей Псковской области по ипотеке на 1 октября текущего года составила 42,5 млрд рублей, сообщил в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов.

«Ипотечное кредитование растёт высокими темпами. Такая ситуация наблюдается и на Северо-Западе, и в Псковской области. Задолженность жителей Псковской области по ипотеке на 1 октября текущего года составила 42,5 млрд рублей и выросла на 24 % по сравнению с 1 октября прошлого года. В Северо-Западном федеральном округе рост за тот же период составил 22 %», – рассказал он.

В основном этот рост связан с действием льготных программ. Льготные программы действительно становятся всё более привлекательными для заёмщиков, отметил эксперт.

«Но тут возникает проблема. И заключается она в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья и рост ипотеки в значительной степени выливается в рост цен. Получается ситуация, когда кредиты благодаря льготным программам стали доступнее, если смотреть на уровень ставки, но при этом доступность самого жилья для людей не повышается. И это ещё один яркий пример того, что низкие ставки не панацея. Одного этого недостаточно», – подчеркнул Алексей Суслов.

«Также нас не может не беспокоить, что снизилось качество кредитов за счёт выдачи ипотеки заёмщикам с уже высокой долговой нагрузкой. Почти половина ипотечных кредитов приходится на заёмщиков, у которых на выплаты по долгу идёт более 80 % дохода. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и, главное, для самих заёмщиков», – отметил он.

«Важно, чтобы ипотечное кредитование росло сбалансированными темпами, и наши решения о ключевой ставке будут этому способствовать. Мы всегда говорили, что желательно, чтобы льготная ипотека была более адресная, как, скажем, семейная, которая нацелена на решение демографических проблем. Сейчас льготная программа очень широкая, в ней могут участвовать не только люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и инвесторы в недвижимость, в том числе весьма обеспеченные, на которых вроде бы субсидии не должны распространяться. Это привело в том числе к росту разницы в стоимости первичного и вторичного жилья», – заявил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России.