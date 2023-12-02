Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Программу для учеников коррекционной школы подготовили в Пушкинском музее

Программу для учеников псковской специальной коррекционной школы № 6 организовал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии», сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Занятия для семиклассников провели научные сотрудники отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности музея-заповедника Надежда Шабловская и Елена Фёдорова. Они рассказали детям о Михайловском и других знаковых пушкинских местах Святогорья. Для школьников также провели мастер-класс «Урок письма», в ходе которого дети попробовали писать настоящим гусиным пером.

Отмечается, что «Михайловское» постоянно участвует в подобных акциях и работает как с детьми, так и со взрослыми. «Отдельную благодарность хочется выразить сотрудникам Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, которые помогли организовать нынешнюю встречу и радушно нас принимали», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, что специальные программы для коррекционных и образовательных учреждений также пройдут в Пушкинском музее-заповедника 5, 8 и 10 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2023

Густой туман ожидается в Псковской области этой ночью
02 декабря 2023

Программу для учеников коррекционной школы подготовили в Пушкинском музее
02 декабря 2023

Более 20 ламп уличного освещения заменили на светодиодные в Красногородске
02 декабря 2023

Выставка «До Нового года не трогать!» откроется в Псковском музее-заповеднике
02 декабря 2023

В Псковской области ищут мужчину, который вышел из гостей и пропал
02 декабря 2023

65-летие отмечает Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа
02 декабря 2023

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
02 декабря 2023

Установка новогодней ёлки началась в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...