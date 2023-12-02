Программу для учеников коррекционной школы подготовили в Пушкинском музее

18:04, 02 декабря 2023, ПАИ

Программу для учеников псковской специальной коррекционной школы № 6 организовал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии», сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Занятия для семиклассников провели научные сотрудники отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности музея-заповедника Надежда Шабловская и Елена Фёдорова. Они рассказали детям о Михайловском и других знаковых пушкинских местах Святогорья. Для школьников также провели мастер-класс «Урок письма», в ходе которого дети попробовали писать настоящим гусиным пером.

Отмечается, что «Михайловское» постоянно участвует в подобных акциях и работает как с детьми, так и со взрослыми. «Отдельную благодарность хочется выразить сотрудникам Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, которые помогли организовать нынешнюю встречу и радушно нас принимали», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, что специальные программы для коррекционных и образовательных учреждений также пройдут в Пушкинском музее-заповедника 5, 8 и 10 декабря.