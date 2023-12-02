Финал конкурса «Чернильница» пройдёт в Пскове

19:04, 02 декабря 2023, ПАИ

Финал конкурса «Чернильница» пройдёт в Пскове 13 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Перед зрителями выступят молодые псковские авторы, а также пройдёт церемония награждения победителей конкурса этого года. «Ожидается, что это событие станет настоящим праздником слова и возможностью для всех гостей мероприятия ощутить силу молодёжной поэзии», – подчеркнули в пресс-службе.

Мероприятие пройдёт в «Точке кипения» Пскова по адресу улица Льва Толстого, 4. Начало в 18:30.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте. Также организаторы рекомендуют участникам придерживаться официального дресс-кода.

Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Чернильница» провели квартирник в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Также сообщалось, что в рамках конкурса псковичам удалось поучаствовать в записи аудиокниги.