Псковичи записывают аудиокнигу в рамках псковского конкурса «Чернильница»

22:18, 17 ноября 2023, ПАИ

В рамках проведения творческой мастерской молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» организаторы проводят запись аудиокниги. В ней участвуют все желающие поэты и прозаики, принявшие участие в конкурсе этого года. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Так, авторы произведений сами исполнят свои труды, их голоса будут записан на аудионоситель и добавлены в общую аудиокнигу, которая будет опубликована на открытых площадках «ВКонтакте» и «Литрес».

Запись проходит в мини-студии звукозаписи Молодёжного центра Пскова (Максима Горького, 15) по предварительной записи до 2 декабря включительно по будням с 10:00 до 20:00.

Отметим, по итогам конкурса участники, получившие высокие оценки членов жюри, также получают на память печатные сборники, в которые были внесены их лучшие произведения. С полным списком авторов можно ознакомиться в официальном сообществе мероприятия.