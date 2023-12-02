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Общество

Псковичей приглашают на бесплатные мастер-классы по йоге и нейросетям

Псковичей приглашают принять участие в бесплатных мастер-классах на следующей неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Так, 5 декабря в 18:30 на базе Молодёжного центра на улице Максима Горького, 15 пройдёт мастер-класс по нейросетям маркетолога и специалиста по нейросетям Татьяны Малинкиной: она расскажет участникам, как можно эффективно использовать нейросети в работе и обычной жизни. Гости смогут разобрать несколько типов искусственного интеллекта для обработки и создания текстов, видео и изображений, а также получат опыт написания запросов и обучения нейросетей. Зарегистрироваться на мастер-класс можно здесь.

7 декабря преподаватель групповых направлений йоги Марина Бойкова проведёт мастер-класс по йоге в центре фитнеса, йоги и массажа «Баланс в теле» по адресу улица Владимирская, 8. С собой нужно взять удобную одежду, не сковывающую движения. Зарегистрироваться можно здесь.

Ранее сообщалось, что маэстро из Италии провёл мастер-класс по оперному пению в Псковском колледже искусств.

Напомним также, для жителей Псковской области планируют провести мастер-классы по графике.

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