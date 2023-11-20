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Общество

Мастер-классы по графике планируют провести для жителей Псковской области

Проект «Мобильный эстамп» планируется реализовать в Псковской области. Об этом сообщила руководитель уникальной мастерской печатной графики профессионального уровня «Азбука эстампа» Наталья Яблочкина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Мастер-классы по графики планируют провести для жителей Псковской области. Фото: ПАИ

«Есть идея ездить с мастер-классами по печатной графике по районам Псковской области, где есть детские школы искусств и художественные школы, и предлагать местным жителям, педагогам и старшеклассникам попробовать себя в роли гравёров», – отметила гостья студии.

Заинтересованных участников мастер-классов пригласят в мастерскую печатной графики «Азбука эстампа» в Пскове. «Так, уехав в свои города, они смогут продолжить обучение своих учеников», – подчеркнула Наталья Яблочкина.

Также в планах изготовить и подарить каждой школе небольшой печатный станок. Данный проект планируется подать на один из грантовых конкурсов.

Ранее сообщалось, что курс «ПроГрафику» стартовал в Пскове.

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