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Маэстро из Италии провёл мастер-класс оперного пения в Пскове

Мастер-класс итальянского вокала провёл маэстро из Италии Алессандро Сваб в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова в рамках международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» 20 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова

Получить рекомендации профессионала мирового уровня смогли как студенты колледжа, так и ученики детских музыкальных школ Пскова. Отмечается, что итальянский оперный певец не только прослушал юных вокалистов, но и проработал индивидуально с каждым технику извлечения природного голоса. Он также отметил, что пение – это просто, но почти все певцы понимают это только в конце карьеры и поэтому зачастую сами всё усложняют.

Алессандро Сваб – это итальянский оперный певец (бас) и педагог, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» в области культуры, основатель и художественный руководитель международной школы оперного пения Accademia Lirica Santa Croce в Триесте (Италия), руководитель международных проектов Ragazzi… All’Opera («Дети…в опере!») и Il belcanto italiano oltre I confini («Итальянское belcanto без границ»), главный координатор проекта «Дети… в опере!» в России.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.

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