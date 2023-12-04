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Происшествия

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Огонь повредил кровлю в хозяйственной постройке в садовом некоммерческом товариществе «Мирное» в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети. Спасли два гаража.

Гараж выгорел изнутри на Зональном шоссе в Пскове. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

В неэксплуатируемом здании огонь повредил деревянную обшивку стены в переулке Почтовом на государственном предприятии «Идрица» в Себежском районе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В  мусоросборочной камере огонь повредил пластиковый контейнер на улице Гражданской в Пскове. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В садовом некоммерческом товариществе «Пристань-1» в Псковском районе в легковом автомобиле BMW 320 2000 года выпуска выгорел моторный отсек, огонь повредил левое переднее колесо и решетку радиатора. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

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