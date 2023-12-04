Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Стругах Красных двое мужчин попались на краже товаров на сумму более 150 тысяч рублей

В Стругах Красных росгвардейцы задержали двух мужчин, которые пытались похитить товары из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 декабря около 3:00 сотрудникам Росгвардии поступила информация, что в магазине на улице Мира сработала сигнализация.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили взломанную дверь. Они обследовали магазин и территорию вокруг него и задержали 22-летнего и 25-летнего мужчин, которые пытались похитить товары на сумму более 150 тысяч рублей.

Подозреваемых в краже передали полиции. По факту хищения возбудили уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 декабря 2023

16 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
03 декабря 2023

Ребёнка с травмами госпитализировали после ДТП в Печорах
03 декабря 2023

Стали известны подробности ДТП на улице Труда в Пскове
03 декабря 2023

Пскович сбил пешехода и скрылся с места ДТП
03 декабря 2023

Ребёнок получил травму на горке на улице Юбилейной в Пскове
03 декабря 2023

Жители Псковской области стали жертвами мошенников 
02 декабря 2023

В Псковской области ищут мужчину, который вышел из гостей и пропал
02 декабря 2023

Ответственных за выброс трупов животных под Псковом привлекут к административной ответственности

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...