В Стругах Красных двое мужчин попались на краже товаров на сумму более 150 тысяч рублей

10:29, 04 декабря 2023, ПАИ

В Стругах Красных росгвардейцы задержали двух мужчин, которые пытались похитить товары из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 декабря около 3:00 сотрудникам Росгвардии поступила информация, что в магазине на улице Мира сработала сигнализация.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили взломанную дверь. Они обследовали магазин и территорию вокруг него и задержали 22-летнего и 25-летнего мужчин, которые пытались похитить товары на сумму более 150 тысяч рублей.

Подозреваемых в краже передали полиции. По факту хищения возбудили уголовное дело.