16 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:39, 04 декабря 2023, ПАИ

Один человек погиб и 16 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 27 ноября по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за неделю в Псковской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 413 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 15 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.