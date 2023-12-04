16 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
Один человек погиб и 16 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 27 ноября по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Всего за неделю в Псковской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, в регионе пресекли 1 413 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 15 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.
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