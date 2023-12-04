Более 30 тысяч долларов пытались вывезти из России через Псковскую область

12:02, 04 декабря 2023, ПАИ

Попытку незаконного вывоза валюты пресекли псковские таможенники в автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В багаже гражданина России, выезжающего в Латвию, обнаружили незадекларированные 30,3 тысячи долларов США. Россиянин пояснил, что едет за покупкой автомобиля и валюту перевозит с целью оплаты машины.

Мужчина не подал пассажирскую таможенную декларацию, а сумма валюты превысила двукратный размер, который разрешён законодательством к перевозке через границу без письменного декларирования. Такая сумма является крупным размером, разъяснили в таможне.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ. Мужчине грозит наказание вплоть до ограничения свободы сроком до двух лет.