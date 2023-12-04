Мужчина украл чужой микроавтобус и сдал его на металлолом в Пыталовском районе

14:20, 04 декабря 2023, ПАИ

Мужчина украл микроавтобус Mercedes-Benz, принадлежащий жителю Московской области, и сдал его на металлолом в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в деревне Лудонка Пыталовского района мужчина похитил микроавтобус Mercedes-Benz, собственником которого был житель Московской области. Он оставил его здесь из-за технической неисправности, а сам уехал на несколько месяцев. Когда москвич вернулся, то не обнаружил машины и обратился в полицию.

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 58-летний ранее судимый житель Пыталовского района. Мужчина дал признательные показания. Он признался, что обратил внимание на бесхозный микроавтобус, который впоследствии под выдуманным предлогом сдал в скупку металла в Пыталово. Здесь его в частично разобранном состоянии и обнаружили полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 22 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.