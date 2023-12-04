Владимир Путин осматривает выставку-форум «Россия»
Президент России Владимир Путин осматривает международную выставку-форум «Россия» в Москве, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что глава государства выступит на вручении премии «Волонтёр года».
Перед выступлением президенту провели экскурсию по павильонам выставки.
Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.
Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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