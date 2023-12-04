Владимир Путин осматривает выставку-форум «Россия»

15:52, 04 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин осматривает международную выставку-форум «Россия» в Москве, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что глава государства выступит на вручении премии «Волонтёр года».

Перед выступлением президенту провели экскурсию по павильонам выставки.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.