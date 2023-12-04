Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на совещании городов-героев в Петербурге

23:15, 04 декабря 2023, ПАИ

Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на семинаре-совещании городов-героев и городов воинской славы СЗФО в Санкт-Петербурге, сообщает портал Luki-News.

Великие Луки представили руководитель городского юнармейского поста №1 Светлана Кондакова и командиры поста №1, учащиеся МБОУ СОШ №1 Павел Рудаков и Татьяна Орлова.

В рамках мероприятия участники встретились с Героями России и с жителями блокадного Ленинграда, посетили экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу и по киностудии «Ленфильм».