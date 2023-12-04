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Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на совещании городов-героев в Петербурге

Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на семинаре-совещании городов-героев и городов воинской славы СЗФО в Санкт-Петербурге, сообщает портал Luki-News.

Фото: Luki-News

Великие Луки представили руководитель городского юнармейского поста №1 Светлана Кондакова и командиры поста №1, учащиеся МБОУ СОШ №1 Павел Рудаков и Татьяна Орлова.

В рамках мероприятия участники встретились с Героями России и с жителями блокадного Ленинграда, посетили экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу и по киностудии «Ленфильм».

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