Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на совещании городов-героев в Петербурге
Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на семинаре-совещании городов-героев и городов воинской славы СЗФО в Санкт-Петербурге, сообщает портал Luki-News.
Великие Луки представили руководитель городского юнармейского поста №1 Светлана Кондакова и командиры поста №1, учащиеся МБОУ СОШ №1 Павел Рудаков и Татьяна Орлова.
В рамках мероприятия участники встретились с Героями России и с жителями блокадного Ленинграда, посетили экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу и по киностудии «Ленфильм».
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04 декабря 2023
Лучшие практики патриотического воспитания представили великолучане на совещании городов-героев в Петербурге