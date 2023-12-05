40% уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию

08:54, 05 декабря 2023, ПАИ

Порядка 40% уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию, пишет газета «Известия».

Одна из основных причин возвращения сограждан –– ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.

Например, условия для оформления вида на жительство в Венгрии хотят изменить после февраля 2024 года, на Кипре идет корректировка ставки НДС, а в Греции –– рост минимальной стоимости инвестиций для получения ВНЖ, заявила директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

«Если есть сложности с работой, то вид на жительство, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно — в первую очередь, Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных условий», –– отметил директор компании «Финион» (специализируется на помощи в оформлении видов на жительства) Вячеслав Картамышев.