Мужчина погиб при пожаре в Великих Луках

09:39, 05 декабря 2023, ПАИ

Возгорание бревенчатого жилого дома произошло на улице Сапёрной в Великих Луках. При пожаре погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате пожара кухня выгорела по всей площади. Огнём повреждена комната, полностью сгорел диван, всё закопчено.

44-летний безработный собственник дома погиб при пожаре.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.