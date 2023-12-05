Мужчина погиб при пожаре в Великих Луках
Возгорание бревенчатого жилого дома произошло на улице Сапёрной в Великих Луках. При пожаре погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате пожара кухня выгорела по всей площади. Огнём повреждена комната, полностью сгорел диван, всё закопчено.
44-летний безработный собственник дома погиб при пожаре.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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