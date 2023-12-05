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Общество

Внутрипоселковые газопроводы построили в деревне Опочицы Псковского района

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около трех километров для догазификации 59 домовладений в деревне Опочицы Псковского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Внутрипоселковые газопроводы построили в деревне Опочицы Псковского района. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

«На сегодня в работе находится 51 заявка, по 38 из них заключены договоры. После ввода газопроводов в эксплуатацию мы оперативно начнём подключение домовладений, готовых к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Ранее сообщалось, что «Газпром газораспределение Псков» завершил строительство газопровода высокого давления и распределительных сетей среднего давления общей протяженностью 5,2 километра для газификации свыше 200 домовладений микрорайона Рябики в Великих Луках.

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