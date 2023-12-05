Жительница Пскова зарезала собутыльника
51-летняя жительница Пскова зарезала собутыльника, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
22 марта псковичка вместе со знакомой пришла к потерпевшему в гости. Здесь приятели распивали спиртное, но во время застолья поссорились. В итоге псковичка дважды ударила мужчину в грудь ногой, а затем нанесла удар ножом в спину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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