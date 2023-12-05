Жительница Пскова зарезала собутыльника

14:16, 05 декабря 2023, ПАИ

51-летняя жительница Пскова зарезала собутыльника, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

22 марта псковичка вместе со знакомой пришла к потерпевшему в гости. Здесь приятели распивали спиртное, но во время застолья поссорились. В итоге псковичка дважды ударила мужчину в грудь ногой, а затем нанесла удар ножом в спину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.