Житель Локнянского района получил 8 лет за убийство брата

16:31, 05 декабря 2023, ПАИ

43-летний житель Локнянского района получил 8 лет за убийство брата. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В августе 2023 года нетрезвый обвиняемый ударил родственника ножом в грудь. Из-за кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.