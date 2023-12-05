Житель Локнянского района получил 8 лет за убийство брата
43-летний житель Локнянского района получил 8 лет за убийство брата. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
В августе 2023 года нетрезвый обвиняемый ударил родственника ножом в грудь. Из-за кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия.
Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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05 декабря 2023
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