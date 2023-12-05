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Михаил Ведерников поздравил псковских волонтёров с Днём добровольца

Псковских волонтёров с Днём добровольца поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поздравил псковских волонтёров с Днём добровольца. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Сообщество волонтёров Псковской области – это более 30 тысяч неравнодушных людей, которые ежедневно совершают добрые дела, делая мир светлее и лучше. Без их поддержки не обходится ни одно масштабное мероприятие, отметил глава региона.

«Вы участвуете в акциях и делитесь лучшими практиками в конкурсах «Мы вместе» и «Регион добрых дел», помогаете проводить голосование за благоустройство общественных территорий», – заметил губернатор.

Сегодня волонтёры оказывают значимую поддержку участникам СВО, каждый месяц собирая грузы на передовую. А также они шьют носилки, блиндажные коврики и одежду, плетут маскировочные сети, готовят сухие супы, вяжут тёплые вещи, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Рад, что в нашей области так много талантливых, инициативных и целеустремленных людей. С такой командой нам по плечу любые задачи. Поздравляю!» – заключил глава региона.

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