В Госдуме захотели разрешить подросткам работать в выходные во время каникул

11:32, 06 декабря 2023, ПАИ

В Госдуме РФ выступили с инициативой разрешить подросткам работать в выходные дни в каникулярное время, сообщил депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по молодёжной политике Михаил Киселёв в своём Telegram-канале.

Речь идёт о разрешении подросткам работать в выходные только во время школьных каникул, при этом сохраняя продолжительность рабочего дня, предусмотренного для несовершеннолетних. Причём для несовершеннолетних в России положен сокращённый рабочий день – не более четырёх часов в день для детей от 14 до 15 лет, не более пяти часов – для детей от 15 до 16 лет, не более семи часов – для детей от 16 лет до 18 лет.

По мнению депутата, также нужно сохранить продолжительность рабочей недели. Для работников до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Депутат Госдумы отметил, что Минтруд его предложение поддержал, в дальнейшем законопроект планируют обсудить на комитетах в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.