Отменить НДС на мандарины и ёлки предложил депутат Госдумы
Отменить НДС на мандарины и ёлки, в том числе искусственные, предложил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.
Даванков отметил, что реализация предложения позволит снизить цены на мандарины и ёлки, что приведет к снижению фактических расходов на празднование Нового года и позволит большему числу граждан купить угощение.
В обращении вице-спикера Госдумы уточняется, что, по данным Росстата на конец октября 2023 года, по сравнению с прошлым годом мандарины подорожали больше чем на 80%, а средняя цена за килограмм из-за снижения курса российской валюты превысила 200 рублей.
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