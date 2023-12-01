Отменить НДС на мандарины и ёлки предложил депутат Госдумы

10:33, 01 декабря 2023, ПАИ

Отменить НДС на мандарины и ёлки, в том числе искусственные, предложил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Даванков отметил, что реализация предложения позволит снизить цены на мандарины и ёлки, что приведет к снижению фактических расходов на празднование Нового года и позволит большему числу граждан купить угощение.

В обращении вице-спикера Госдумы уточняется, что, по данным Росстата на конец октября 2023 года, по сравнению с прошлым годом мандарины подорожали больше чем на 80%, а средняя цена за килограмм из-за снижения курса российской валюты превысила 200 рублей.