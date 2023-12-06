Мемориальная доска в честь героя СВО Павла Богатырёва появилась в Пскове

14:18, 06 декабря 2023, ПАИ

На здании лицея № 4 в Пскове появилась мемориальная доска в честь кавалера ордена Мужества, гвардии сержанта Павла Богатырёва. В церемонии открытия доски принял участие депутат Псковской гордумы по округу № 6 Евгений Васильев, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

С инициативой установки мемориальной доски выступили сотрудники лицея, где Павел Богатырёв провел школьные годы. В обращении было указано, что он героически погиб на Украине в 2022 году.

Решение об установке мемориальной доски Павлу Богатырёву депутаты приняли на сессии 27 октября.