Более 11 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова

16:08, 06 декабря 2023, ПАИ

Более 11 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова на сегодняшний день. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Работа в части улично-дорожной сети идёт и днём и ночью. В утренний час пик и вечерние часы она затормаживается на центральных улицах, потому что активно идут машины и пешеходы. Ночью работу ведут более активно», – отметил гость студии.

Александр Грацкий также подчеркнул, что на уборку после снегопада на центральных улицах отводится порядка четырёх часов, а на других улицах – по шесть и 12 часов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза. Кроме того, псковичам напомнили, куда обращаться по вопросам уборки снега.