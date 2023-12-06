Световая инсталляция «Звёздное небо» появится в Пскове

16:41, 06 декабря 2023, ПАИ

Световая инсталляция «Звёздное небо» появится на улице Пушкина в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году украшать город начали раньше, чем обычно. Это будет продолжаться и на следующей неделе, сейчас этот процесс находится в активной фазе», – отметил гость студии.

Александр Грацкий также подчеркнул, что много новых украшений для Пскова закупили благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Бориса Елкина.

«Ещё появятся новые украшения. Одно из мест – улица Пушкина. Там установят праздничную подсветку и световой потолок в виде звёздного неба. Также украсят сквер за улицей Пушкина и ряд других мест. «Звёздное небо» планируется открыть 15-20 декабря», – уточнил он.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планируется сделать круглогодичную иллюминацию. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».