Современное ярмарочное пространство появится в центре Пскова

12:30, 03 августа 2022, ПАИ

В центре Пскова, в сквере на улице Пушкина, в рамках разработанного туристского кода, появится современное ярмарочное пространство как точка притяжения. Об этом заявила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова.

Планируется подвести и обновить коммуникации, создать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звездное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве.

Ранее сообщалось, что Псков победил с проектом «Сердце Пскова» в Первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. В 2023 году 130 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на проведение комплекса мероприятий по обустройству центра города Пскова.

Кроме центра города планируется оборудовать смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, установить стационарные бинокли в живописных местах, на пешеходных маршрутах разместят арт-объекты и фотозоны.

Всего в заявку проекта развития туристского кода Пскова вошло 20 малых архитектурных форм.