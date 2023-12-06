В России планируют ужесточить ответственность за преступления против детей

18:33, 06 декабря 2023, ПАИ

Минюст России прорабатывает ряд инициатив, направленных на ужесточение уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Константина Чуйченко.

Семьи необходимо защищать не только с помощью социальных гарантий, но и в публичной правовой плоскости, подчеркнул министр.

Какие статьи Уголовного кодекса РФ затронут изменения, глава Минюста не уточнил.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.