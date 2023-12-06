Две зарядки для электромобилей подключают к сетям в Пскове

18:51, 06 декабря 2023, ПАИ

Две зарядки для электромобилей подключают к сетям в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Пока ещё идёт монтаж и пуско-наладочные работы, а также подключение обеих зарядок к сетям. Позже пройдёт проверка рабочего состояния», – отметил гость студии.

Кроме того, в настоящий момент разрабатывается вариант оформления зарядки на улице Пушкина. «Для её гармоничного вписания в общий облик улицы», – уточнил Александр Грацкий.

Напомним, что об установке зарядной станции стало известно в августе. Проект реализуется благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».