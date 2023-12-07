Псковские спасатели оказали помощь жителям острова имени Залита
Помощь жителям острова имени Залита в Псковском районе оказали сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова областной службы спасения, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Спасатели на специализированной технике доставили жителям товары первой необходимости, почтовую продукцию, продукты питания и медикаменты, а также помогли местным жителям в перевозке с территорий Талабских островов.
Ранее сообщалось, что псковские спасатели оказали помощь жителям Печорского района.
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07 декабря 2023
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