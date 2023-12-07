Псковские спасатели оказали помощь жителям острова имени Залита

18:19, 07 декабря 2023, ПАИ

Помощь жителям острова имени Залита в Псковском районе оказали сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова областной службы спасения, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасатели на специализированной технике доставили жителям товары первой необходимости, почтовую продукцию, продукты питания и медикаменты, а также помогли местным жителям в перевозке с территорий Талабских островов.

Ранее сообщалось, что псковские спасатели оказали помощь жителям Печорского района.