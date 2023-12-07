В Госдуме призвали обеспечить в школах полноценную охрану

18:31, 07 декабря 2023, ПАИ

Охрану в школах должны обеспечивать профессионалы, проходящие курсы специальной подготовки, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в четверг, 7 декабря, сообщает газета «Известия».

По его словам, наличие в школе охранника, которого самого необходимо охранять, – это бутафория.

«Детей должны охранять так же, как в больницах, профессиональные люди. Не пенсионеры, а те, кто быстро реагирует, кто проходит специальные курсы физической подготовки», – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что безопасность школ должна финансироваться из федерального бюджета. Учебным заведениям нужно организовать полноценную охрану и проводить по этому поводу постоянные проверки, заключил Хамзаев.

Напомним, сегодня в одной из школ Брянска ученица восьмого класса устроила стрельбу, после чего покончила с собой.

Подробности происшествия можно узнать здесь.