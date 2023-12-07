В Госдуме призвали обеспечить в школах полноценную охрану
Охрану в школах должны обеспечивать профессионалы, проходящие курсы специальной подготовки, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в четверг, 7 декабря, сообщает газета «Известия».
По его словам, наличие в школе охранника, которого самого необходимо охранять, – это бутафория.
«Детей должны охранять так же, как в больницах, профессиональные люди. Не пенсионеры, а те, кто быстро реагирует, кто проходит специальные курсы физической подготовки», – подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что безопасность школ должна финансироваться из федерального бюджета. Учебным заведениям нужно организовать полноценную охрану и проводить по этому поводу постоянные проверки, заключил Хамзаев.
Напомним, сегодня в одной из школ Брянска ученица восьмого класса устроила стрельбу, после чего покончила с собой.
Подробности происшествия можно узнать здесь.
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