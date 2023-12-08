42-летняя женщина с дорожной сумкой и чемоданом пропала в Пыталовском районе
42-летняя Инна Яни пропала в деревне Уболенка Пыталовского района, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
С 5 декабря местоположение женщины неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.
Была одета в тёмно-синее пуховое пальто, тёмно-синие джинсы, чёрные сапоги и тёмно-синюю кепку. С собой имела чёрную сумку, серо-чёрную дорожную сумку и чёрный чемодан.
Уточняется, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Инны Яни, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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