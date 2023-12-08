42-летняя женщина с дорожной сумкой и чемоданом пропала в Пыталовском районе

00:02, 08 декабря 2023, ПАИ

42-летняя Инна Яни пропала в деревне Уболенка Пыталовского района, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

С 5 декабря местоположение женщины неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в тёмно-синее пуховое пальто, тёмно-синие джинсы, чёрные сапоги и тёмно-синюю кепку. С собой имела чёрную сумку, серо-чёрную дорожную сумку и чёрный чемодан.

Уточняется, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Инны Яни, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.