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Происшествия

20-летний великолучанин похитил продукты из магазина

20-летний молодой человек похитил продукты из магазина на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20-летний молодой человек похитил продукты из магазина на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. Фото: ПАИ

7 декабря наряд группы задержания Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты», – отметили в пресс-службе управления.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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