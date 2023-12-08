К обязательным работам приговорили чёрного лесоруба в Усвятском районе

13:16, 08 декабря 2023, ПАИ

Очередной случай незаконной рубки лесных насаждений зафиксировали в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе следствия установили, что осенью прошлого года мужчина решил спилить в лесу несколько деревьев, чтобы пустить их на дрова. 30 октября пскович отправился в лес вблизи деревни Кошкино Усвятского района, где спилил три березы. После этого фигурант уголовного дела раскряжевал спиленные деревья на чурки и на мотоблоке перевёз их в деревню Кошкино, где продал местному жителю.

Договор аренды лесного участка и договор купли-продажи лесных насаждений мужчина при этом не заключал. В результате незаконных преступных действий лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 32 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.