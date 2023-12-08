Пять котельных обесточены из-за отключения электричества в Пскове

10:36, 08 декабря 2023, ПАИ

Пять котельных в Пскове обесточены из-за отключения электричества, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

«С 9:30 из-за отключения подачи электрической энергии без питания остаются пять котельных предприятий (в том числе районная). Пока подтверждённой информации о причинах произошедшего нет. Все службы предприятия приведены в полную готовность. О ходе работ сообщим дополнительно», – сообщили в пресс-службе компании и призвали жителей сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня утром дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества. В частности, местные жители утверждают, что у них нет света в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.

Отметим, что энергетики уже устраняют аварию на подстанции, которая оставила без света дальнее Завеличье.