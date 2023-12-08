Из-за массового отключения электричества в Пскове временно остановились очистные

10:49, 08 декабря 2023, ПАИ

Отключение электроэнергии на Завеличье негативно отразилось на работе Псковского горводоканала, сообщается в группе предприятия «ВКонтакте».

Остановились насосные станции, подающие воду в многоквартирные высотные дома на Завеличье. Подача воды приостановлена. Остановилась также работа районной насосной станции. «Во избежание подтопления приоткрыли аварийный выпуск. Об открытии будут проинформированы все контролирующие службы», - сообщили на предприятии.



Из-за скачка электроэнергии на время остановились очистные сооружения канализации, однако электроснабжение там экстренно восстановили. Сейчас очистные работают в штатном режиме, уточнили в горводоканале.

Напомним, сегодня утром дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества. В частности, местные жители утверждают, что у них нет света в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.

Отметим, что энергетики уже устраняют аварию на подстанции, которая оставила без света дальнее Завеличье.