Новую меру поддержки для малообеспеченных матерей могут ввести в Псковской области

11:30, 08 декабря 2023, ПАИ

Новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин могут появиться в Псковской области. Соответствующее предложение на рассмотрение депутатов областного Собрания внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Число абортов в Псковской области стабильно снижается несколько лет подряд, написал в своём Telegram-канале глава региона. Однако демографическая ситуация в регионе, по словам Михаила Ведерникова, по-прежнему остаётся непростой.

«Считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внёс на рассмотрение депутатов областного Собрания несколько предложений», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что считает нужным принять региональный закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности и добавить новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин. Им планируют выплачивать тысячу и полторы тысячи рублей на питание ежемесячно.

«Рассчитываю, что депутаты поддержат предложения и мы вместе поможем появиться новым счастливым семьям на нашей Псковской земле», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Псковской области разработают комплекс мер по увеличению рождаемости. Планируется, что центральным станет набор стимулирующих программ для молодых семей Псковской области, ставших родителями первенца до 25 лет.