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Общество

Число абортов в Псковской области снизилось почти в два раза

Количество абортов в Псковской области стабильно снижается уже несколько лет подряд. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Число абортов в Псковской области снизилось почти в два раза. Фото: ПАИ

Михаил Ведерников отметил, что в 2020 году в регионе было сделано 2,7 тысячи абортов, в 2022 – 1,5 тысячи. Таким образом, за два года количество прерываний беременности в регионе снизилось в 1,8 раза.

«Учитывая непростую демографию региона, считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внёс на рассмотрение депутатов областного Собрания несколько предложений», – отметил глава региона.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что ведётся законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник. В начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал проблему абортов острой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения запрета на проведение абортов.

Ранее сообщалось, что за 35 лет количество абортов в России сократилось в 14 раз. По данным на 2022 год, из 500 тысяч абортов 200 тысяч произошли по естественным причинам. Также в июле стало известно, что Минздрав усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта. Законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму весной.

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