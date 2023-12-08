Пять лет колонии грозит псковичу за кражу велосипеда из подъезда

12:21, 08 декабря 2023, ПАИ

Житель Пскова привлекается к уголовной ответственности за кражу горного велосипеда, пристегнутого к перилам в подъезде жилого дома. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого горожанина.

Установлено, что мужчина зашел в подъезд жилого дама, чтобы погреться. Поднявшись на второй этаж, он увидел пристегнутый тросом к перилам лестницы велосипед и решил его украсть, а затем продал. Вырученные от продажи деньги пскович потратил на алкоголь.

Действия вора квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой города Пскова, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.