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Происшествия

Пскович дал знакомой позвонить и лишился телефона

До четырёх лет тюрьмы грозит псковичке, которая взяла у знакомого телефон позвонить и сбежала, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 7 декабря к жителю деревни Песчанка Псковского района пришла наглядно знакомая ему женщина и попросила телефон. Она объяснила, что ей срочно нужно позвонить. Мужчина дал гостье телефон, после чего та сразу сбежала.

По версии следствия, подозреваемой требовалось побыстрее добраться до Пскова, но денег на такси у неё не было. Тогда женщина пошла на хитрость и похитила телефон у сельчанина, а затем отдала его водителю в счёт оплаты поездки.

Мужчина заявил о случившемся в полицию. В результате проведённых полицией оперативно-разыскных мероприятий личность гражданки, подозреваемой в грабеже, удалось быстро установить. Ею оказалась 41-летняя безработная жительница Псковского района.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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