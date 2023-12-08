Подросток из Пскова получил 3,5 года условно за работу курьером у мошенников

16:23, 08 декабря 2023, ПАИ

17-летний подросток из Пскова получил 3,5 года условно за работу курьером у мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.



Молодой человек признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



В 2022 году подросток приезжал к пожилым людям для получения от них денежных средств якобы в счет оплаты услуг по урегулированию проблем с законом у их родственников. После получения денег молодой человек должен был их отправлять на счет неустановленному лицу, забирая себе 10 %.



Приговором суда виновному, с учетом его несовершеннолетнего возраста, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

