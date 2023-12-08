Двух 13-летних девочек сбили на пешеходном переходе в Пскове

16:57, 08 декабря 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Kalina допустил наезд на двух пешеходов – 13-летних девочек. ДТП произошло на пешеходном переходе у мясокомбината на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП подростков госпитализировали в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.