Двух 13-летних девочек сбили на пешеходном переходе в Пскове
Водитель автомобиля Lada Kalina допустил наезд на двух пешеходов – 13-летних девочек. ДТП произошло на пешеходном переходе у мясокомбината на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП подростков госпитализировали в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>