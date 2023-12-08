51-летний мужчина пропал без вести в Великих Луках

20:30, 08 декабря 2023, ПАИ

Великолукский поисковый отряд «След» разыскивает мужчину 1972 года рождения. Великолучанин вышел из дома за сигаретами и не вернулся. Об этом сообщает портал Luki-News.

Известно, что 26 ноября 2023 года после 18 часов мужчина вышел из дома в Великих Луках в магазин за сигаретами. Чуть позже он снял деньги в банкомате ТЦ «Рубин». Далее о его местонахождении ничего не известно.

Сообщается, что на мужчине были чёрная шапка, тёмно-синяя куртка, синие джинсы, чёрные сапоги, свитер белый с синим орнаментом.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, позвонить по номеру 02 либо связаться с отрядом «След»: +7-911-376-76-76.