Станислав Стармолотов вошёл в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
В топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды» вошёл врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов (10-е место, медиаиндекс 242). Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия» за ноябрь 2023 года.
Всплеск его упоминаемости был связан с тем, что 30 ноября на 26-й сессии областного Собрания депутатов чиновник в рамках парламентского часа отчитывался перед депутатами. Также в ноябре Станислав Стармолотов в медиацентре ПАИ подводил предварительные итоги дорожного сезона Псковской области.
Станислав Стармолотов также вошёл топ-30 регионального медиарейтинга «Псковской правды», заняв шестое место с медиаиндексом 2 072.
Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».
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