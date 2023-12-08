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Политика

Станислав Стармолотов вошёл в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

В топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды» вошёл врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов (10-е место, медиаиндекс 242). Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия» за ноябрь 2023 года.

Станислав Стармолотов вошёл в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды». Фото: ПАИ

Всплеск его упоминаемости был связан с тем, что 30 ноября на 26-й сессии областного Собрания депутатов чиновник в рамках парламентского часа отчитывался перед депутатами. Также в ноябре Станислав Стармолотов в медиацентре ПАИ подводил предварительные итоги дорожного сезона Псковской области.

Станислав Стармолотов также вошёл топ-30 регионального медиарейтинга «Псковской правды», заняв шестое место с медиаиндексом 2 072.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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