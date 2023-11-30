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Экономика

Объём дорожного фонда Псковской области в 2023 году составил почти 14 млрд рублей – Станислав Стармолотов

Общий объём регионального дорожного фонда на 2023 год составляет 13,9 млрд рублей, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, выступая в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов в четверг, 30 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

На региональную сеть автодорог направляется 10,4 млрд рублей, что составляет 75 % от общего объёма дорожного фонда, на местную сеть дорог – 3,2 млрд рублей. Кроме того, на развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения направлено 139,3 млн рублей.

«Работы по содержанию дорог, помимо комплекса текущих мероприятий летнего и зимнего содержания, включают в себя комплекс следующих выполненных по итогам 2023 года работ: по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия – 38,4 км, восстановлению профиля гравийных дорог – 35,8 км, ремонту водопропускных труб – 57 штук, восстановлению кюветов – 138,91 км, установке автопавильонов – 50 штук», – рассказал глава дорожного ведомства.

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