Водитель госпитализирована в результате ДТП на трассе Псков – Гдов

21:54, 08 декабря 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Audi A4 не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло в Гдовском районе, в деревне Бешкино, сегодня, 8 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие спасатели извлекли водителя из автомобиля и передали медикам для госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.