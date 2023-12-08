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Происшествия

Водитель госпитализирована в результате ДТП на трассе Псков – Гдов

Водитель автомобиля Audi A4 не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло в Гдовском районе, в деревне Бешкино, сегодня, 8 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место происшествия в Гдовском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Прибывшие спасатели извлекли водителя из автомобиля и передали медикам для госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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