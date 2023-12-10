Пропавшего в июле мужчину продолжают разыскивать в Пскове

12:06, 10 декабря 2023, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает поиски без вести пропавшего 45-летнего Андрея Петрова. Мужчина проживал в Пскове на улице 2-й Посёлочной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 27 июля его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской города Пскова.

На вид мужчине примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Пскович был одет в серую кепку, очки с оправой чёрного цвета, зелёную футболку с вырезом на груди, куртку с капюшоном тёмно-зелёного цвета в полоску, штаны тканевые чёрного цвета, тапки резиновые тёмно-синие.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть – 59-63-22.