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Общество

«Конвейер смерти»: зоозащитники сообщили об истощённых собаках в Гдовском районе

О шести истощённых собаках на заброшенном участке в деревне Верхоляне-1 Гдовского района сообщили зоозащитники. Пост опубликован в сообществе приюта «Лесопилка».

  • Под Гдовом нашли шесть истощённых собак на цепи
    Фото: из группы приюта «Лесопилка»
  • Под Гдовом нашли шесть истощённых собак на цепи
    Фото: из группы приюта «Лесопилка»
  • Под Гдовом нашли шесть истощённых собак на цепи
    Фото: из группы приюта «Лесопилка»
  • Под Гдовом нашли шесть истощённых собак на цепи
    Фото: из группы приюта «Лесопилка»
  • Под Гдовом нашли шесть истощённых собак на цепи
    Фото: из группы приюта «Лесопилка»

По словам волонтёров, на заброшенном участке выживает шесть собак: пять из них сидят на коротких цепях на улице, ещё одна заперта внутри дома. Почти все животные истощены до предела, у них нет даже мисок. Исключение составляют лишь две собаки – их хозяйка привезла недавно.

«У всех полностью отсутствуют миски для еды и воды. Они непрерывно воют и лают от голода и холода», – говорится в сообщении.

По словам жителей, женщина страдает тяжёлым психическим заболеванием, в доме постоянно не живёт и приезжает наездами примерно раз в неделю.

Зоозащитники утверждают, что это «регулярный конвейер смерти»: женщина каждую весну набирает новых собак, но до зимы они не доживают. По словам соседей, ещё пару месяцев назад в доме было три или четыре собаки.

«Сейчас осталась одна, остальные погибли от голода. Соседи лично видели, как хозяйка выносила и закапывала разлагающиеся трупы», – сообщили зоозащитники.

Местные жители уже написали заявление в полицию. Как отметили в «Зоозащите», сотрудник, который выезжал на место, зафиксировал состояние животных. Обращение также направили в комитет по ветеринарии.

«Нам крайне сложно изъять собак без поддержки этих структур», – отметили в приюте.

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